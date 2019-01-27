Son Dakika Haberleri: İndirim Alışverişi Beraber Gezelim | Günlük Vlog#3

İndirim Alışverişi Beraber Gezelim | Günlük Vlog#3

1 saat önce

Merhabaa, yeni bir günlük vlogla karşınızdayım, bu sefer indirim döneminde mağzaları gezdim, biraz alışveriş yaptım umarım keyifle izlersiniz.

Merhabaa, yeni bir günlük vlogla karşınızdayım, bu sefer indirim döneminde mağzaları gezdim, biraz alışveriş yaptım umarım keyifle izlersiniz. Denemeli alışveriş videosu isterseniz yorumlara yazarsınız: )

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:50 Kaynak: Youtube

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