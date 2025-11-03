İnebolu'da Kayıp İmamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
İnebolu'da Kayıp İmamın Cansız Bedeni Bulundu

03.11.2025 14:20  Güncelleme: 15:42
Kastamonu İnebolu'da kaybolan imam İlker Topaloğlu'nun cesedi, aracında deniz kıyısında bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan imam İlker Topaloğlu'nun cansız bedeni, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlanan aracının içinde bulundu.

İnebolu ilçesi Güneşli köyü camiinde imam hatip olarak görev yapan 27 yaşındaki İlker Topaloğlu, 1 Kasım Cumartesi akşamı ilçe merkezine geldikten sonra arkadaşıyla görüştü. Kısa süre sonra ayrılan Topaloğlu'ndan bir daha haber alınamadı.

27 yaşındaki imamın acı sonu: Cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

EKİPLER GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında KGYS kameraları, Topaloğlu'nun aracının İnebolu- Abana karayolu üzerinde saat 20.30 sıralarında seyrettiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgede AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

27 yaşındaki imamın acı sonu: Cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

DENİZ KIYISINDA ARACIYLA BULUNDU

Sabah saatlerinde İnebolu İskele mevkisinde deniz kenarında gri renkli bir otomobil tespit edildi. İncelemede aracın uçurumdan yuvarlandığı ve içerisinde İlker Topaloğlu'nun cansız bedeninin bulunduğu belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Topaloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

