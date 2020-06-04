İnece Belediye Başkanı Vardar, Teke Deresi'ndeki kirliliğin belediyeden kaynaklı olmadığını savundu - Son Dakika

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, Teke Deresi'nin kirliliğinin belediyeden kaynaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Vardar, makamında düzenlediği basın toplantısında, Teke Deresi'ndeki kirliliğin İnece Belediyesi arıtma tesisinden kaynaklanmadığını ancak belediyenin bu konuda hedef gösterildiğini ifade etti.

Teke Deresi'nin etrafında birçok işletme ve tesis bulunduğunu aktaran Vardar, söz konusu kirliliğin tek sebebinin, belediye olarak kamuoyunda algı yaratılmasını kabul etmediğini belirtti.

Belediye sınırları içerisinde yer alan kanalizasyon ve şebeke hattına bağlı işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alındığını anlatan Vardar, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemde yaşanmış yoğunluklar bundan sonra zaten yaşanmayacaktır. Arıtma tesisimiz üzerinde yer alan bölümde ve arıtma tesisimizin aşağısında kalan bölümde birçok işletmenin de dereye atık bırakma ihtimali bulunmaktadır.

Bu sebeple belediye olarak biz üzerimize düşen sorumluluk ve gereklilikleri bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmak için gerekli hassasiyeti göstereceğiz." diye konuştu.

Vardar, daha sonra basın mensuplarına arıtma tesisi ile dere yatağını gezdirdi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Teke Deresi'ndeki kirliliğin, İnece Belediyesinin arıtma tesisinden dereye arıtılmamış su bırakılmasından kaynaklandığı ifade edilmişti.