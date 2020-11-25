İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
25.11.2020 17:17
Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, testinin pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Tedavi sürecine evinde devam edeceğini aktaran Taban, "Belediye işlerimizi bir süre evden yöneterek devam ettireceğim. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.
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