İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme imzaladı

6 saat önce

İnegöl Belediyesi, kurumda çalışan 39 kadrolu işçiyle 2020 ve 2021 yılları için toplu sözleşme imzaladı.

İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme imzaladı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, kurumda çalışan 39 kadrolu işçiyle 2020 ve 2021 yılları için toplu sözleşme imzaladı.


Kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşme için encümen salonunda imza töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnsan Kaynakları Müdürü Osman Kalkan, Mali Hizmetler Müdürü Vural Özer, Hizmet İş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Şube Başkan Yardımcısı Selim Bal ile İnegöl Belediyesi Sendika Temsilcisi Necmettin Sarkın katıldı. İmzaların atılmasının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Kadrolu işçilerin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin toplu sözleşmelerini imzalamak üzer bir araya geldik. Şu anda 39 personelimiz kadrolu çalışıyor. Onların 2020-21 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere Hizmet-İş Sendikasıyla yapılan görüşmeleri sonuçlandırmış bulunuyoruz. Burada işçilerimizin aylıklarında enflasyon üzerinde artışlar gerçekleştirerek yapılan görüşmeler sonucunda her iki tarafın uzlaşmasıyla akdimizi sözleşme altına almış oluyoruz. Ben bu süreçte emeği geçen sendika temsilcimiz ve sendika yöneticilerimize, kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcım ve daire müdürlerimize karşılıklı anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
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