Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyespor'da transfer
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İnegöl Belediyespor'da transfer

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, orta oyuncu Cüneyt Dağcı'nın sözleşmesini uzatırken, Spor Toto'dan pasör çaprazı Ali Berke Sağır'ı transfer etti.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, orta oyuncu Cüneyt Dağcı'nın sözleşmesini uzatırken, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto'dan pasör çaprazı Ali Berke Sağır'ı transfer etti.

Kulüp başkan vekili Rıdvan Kocaağa, İnegöl Belediyespor tesislerinde düzenlenen imza töreninde, sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İki oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını belirten Kocaağa, şöyle konuştu:

"Cüneyt Dağcı kardeşimiz geçen yıldan devam eden oyuncularımızdan ve bu sene yine bizim takımımız için ter dökecek. Ali Berka Sağır kardeşimiz de yeni transferlerimizden. Fenerbahçe, Beşiktaş ve eski ismi Maliye Piyango olan Spor Toto takımlarında ter döktü. Bu sene de inşallah İnegöl Belediyespor'un başarıları için mücadele edecek. Anlaşmaların takımımıza, kulübümüze ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Dağcı ve Sağır da İnegöl Belediyespor ailesine katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İnegöl Belediyespor, voleybol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:23 Kaynak: AA
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