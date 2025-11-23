Bursa İnegöl'de Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu.
Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 10 TL'lik İndirim İçin İzdiham - Son Dakika
