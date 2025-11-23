İnegöl'de 10 TL'lik İndirim İçin İzdiham - Son Dakika
İnegöl'de 10 TL'lik İndirim İçin İzdiham

23.11.2025 11:59
İnegöl'deki mağaza açılışında 10 TL'lik ürünler için kuyruk oluştu, izdiham yaşandı.

Bursa İnegöl'de Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu.

MAĞAZA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.

ÇALIŞANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

12:27
