İnegöl'de e-ticaret atağı başladı - Son Dakika

İnegöl'de e-ticaret atağı başladı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), Elektronik Ticaret Bilgi Platformu ve güven damgasıyla KOBİ ve küçük işletmelerin önünün açılacağını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), Elektronik Ticaret Bilgi Platformu ve güven damgasıyla KOBİ ve küçük işletmelerin önünün açılacağını belirtti.

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Uğurdağ, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


Koronavirüs salgını sürecinde e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Uğurdağ, bu konuda etkin çalışmalar gerçekleştiren Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın Türkiye ekonomisi için son derece stratejik bir alan olan e-ticaret sektörüyle ilgili hayata geçirilen iki çalışmayı kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Uğurdağ, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ile girişimci ve tüketicilere rehber niteliğinde geliştirilen "e-Ticaret Bilgi Platformu"nun hayata geçirildiğini belirterek, "Bu e-ticaret uygulamaları, KOBİ'lerin, üretici birliklerinin, esnafların ve dış ticaret alanında tecrübesiz olan firmaların dünyayla buluşmaları, ürünlerini sergilemeleri ve ticaretlerini geliştirebilmeleri için büyük avantaj sağlıyor. Firmalarımızın e-ticarete yönelmeleri hem kendileri hem de şehrimiz adına büyük kazanımlara yol açacaktır. ETBI·S ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nda yer alan pek çok bilgi ve kaynağa 'eticaret.gov.tr' adresinden ulaşılabilmektedir." dedi.

İnternet sitesinde yer alan "Kayıtlı Site Sorgulama" özelliğiyle tüketicilerin alışveriş yapmak üzere olduğu e-ticaret sitesini sorgulayabileceklerini dile getiren Uğurdağ, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz, e-ticaret sitesi ETBİS'e üye midir, güven damgası var mıdır, tek tıkla e-ticaret sitesine ilişkin tanıtım ve reklamlara, iletişim kanallarına ETBİS üzerinden ulaşabilecekler. Bunların ötesinde, e-ticaret bilgi kaynağı olarak tasarlanan platformda 'e-Ticaret Akademisi' yer alıyor. Bu akademi üzerinden işletmelere ve tüketicilere online ve ücretsiz olarak e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verilmekte. Burada e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuyu içeren 33 eğitim videosu ile 74 eğitim dokümanı hizmete sunuldu. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere uygulamaların hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm üyelerimizi, KOBİ'lerimizi ve tacirlerimizi ücretsiz olacak bu platformdan faydalanmaya davet ediyorum."

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:59 Kaynak: AA

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