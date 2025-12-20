5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı - Son Dakika
3-sayfa

5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı
20.12.2025 18:26  Güncelleme: 18:40
Haberin Videosunu İzleyin
5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra elektrikli bisikletine binan bir kişi, hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulfettah F.(63) saat 15.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine bacak ağrısı şikayetiyle gitti.

TABURCU OLDUKTAN 5 DAKİKA SONRA YARALANDI

16.00 sıralarında taburcu edilen Abdulfettah F.(63) elektrikli bisikletine binerek evine gitmek üzere yola çıktı. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki elektrikli bisiklet, Malazgirt caddesinden yola çıkan sürücü Kasım K.(53) yönetimindeki ticari araç ile çarpıştı.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı

SON DAKİKA: 5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı - Son Dakika
