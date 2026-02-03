İnegöl\'de Havaya Ateş Eden Genç Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya ateş açan 1 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gençlerden birinin sokakta koşarak kurusıkı tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 1. Kanarya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın sokakta havaya ateş ettiğini gören vatandaşlar polise ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler havaya ateş eden şahısları tespit edip yakaladı.

Şahıslardan M.A.'nın (17) üzerinde kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi. 1 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A. Hakkında meskun mahalde ateş etmekten idari işlem başlatıldı. - BURSA