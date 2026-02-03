İnegöl'de Kurusıkı Tabanca ile Ateş Açan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
İnegöl'de Kurusıkı Tabanca ile Ateş Açan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

03.02.2026 16:20
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta kurusıkı tabanca ile ateş açan 3 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak aralarında koşarak kurusıkı tabanca ile rastgele ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 1'inci Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Sokak aralarında koşarak ilerleyen 3 şüpheli, ellerindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Silah seslerinden rahatsız olan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevreyi ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 şüpheli, ikametlerinde gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinde olayda kullanılan tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 2 şüphelinin sokak arasında koşarak kurusıkı tabancayla çevreye ateş açtığı anlar yer aldı. Tabancayı kullanmadıkları belirlenen 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kurusıkı tabancayla ateş açtığı tespit edilen M.A. (17) hakkında ise 'Meskun mahalde ateş etmek' suçundan idari işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İnegöl, Bursa, Suç, Son Dakika

İnegöl'de Kurusıkı Tabanca ile Ateş Açan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

SON DAKİKA: İnegöl'de Kurusıkı Tabanca ile Ateş Açan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
