İnegöl'de otomobil kazası: 3 yaralı
İnegöl'de otomobil kazası: 3 yaralı

İnegöl\'de otomobil kazası: 3 yaralı
06.01.2026 00:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) idaresindeki 33 EF 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 BOE 303 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve Tuana K. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de otomobil kazası: 3 yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: İnegöl'de otomobil kazası: 3 yaralı - Son Dakika
