İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde seyreden Mesut U. (34) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Emine Ş'nin (50) kullandığı 16 ADF 101 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mesut U, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:29 - Kaynak: AA
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