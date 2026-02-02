İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada, kayınpederini öldüren ve eşinin kardeşini yaralayan şüpheli yakalandı.

Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta silahlı kavgaya karıştıktan sonra firar eden Adem Ü'yü bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Adem Ü'yü Osmangazi ilçesinde suç aleti tabancayla yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adem Ü. ile kayınpederi Ahmet Kalkancı (69) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Ü, yanında getirdiği tabancayla Ahmet Kalkancı ve Halil Can Kalkancı'ya ateş etmişti. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kalkancı hayatını kaybetmişti.