Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada araçlar çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokakta meydana geldi. Sürücü Yusuf A.(26) yönetimindeki 16 Y 7756 plakalı otomobil ile Emrah S.(25) yönetimindeki 35 BCB 770 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
