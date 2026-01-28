İnegöl\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak ile Paşaören Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'tan çıkan Rabia S. (26) yönetimindeki 16 BSV 294 plakalı otomobil, Hicran Sokak'ta seyreden Ömer Faruk Y. (45) yönetimindeki 16 BJC 320 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BJC 320 plakalı otomobildeki yolcu olarak bulunan B.E.Y. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA