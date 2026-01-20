İnegöl'de Tüfekli Saldırı: Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
İnegöl'de Tüfekli Saldırı: Firari Şüpheli Yakalandı

İnegöl\'de Tüfekli Saldırı: Firari Şüpheli Yakalandı
20.01.2026 17:41
Cezaevinden firar eden Erkan A., tekel bayisine açtığı ateşle 2 kişiyi yaraladı, tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cezaevinden firar ederek tekel bayine tüfekle ateş edip 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve 19 gün sonra yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 30 Aralık 2025 saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erkan A. (33), araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G.'ye (66) ait tekel bayine tüfekle defalarca ateş açtı. Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işletmede çalışan Nilgün A.(50) ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araçla kaçmıştı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ve KOM ekipleri firari şüpheli Erkan A.(33)'nın yerini 19 gün sonra tespit ettiler. Şüpheli Yeniceköy Mahallesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu suçundan 3 yıl hapis cezası da bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Tekel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İnegöl'de Tüfekli Saldırı: Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: İnegöl'de Tüfekli Saldırı: Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
