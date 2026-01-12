İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 300 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmed E. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 300 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmed E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
