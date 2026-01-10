İnegöl'den Dünya'ya Fidan İhracı - Son Dakika
Ekonomi

İnegöl'den Dünya'ya Fidan İhracı

İnegöl\'den Dünya\'ya Fidan İhracı
10.01.2026 09:27
Cerrah Mahallesi, 15 milyon çöğür üreterek Türkiye'deki bahçelerin temelini oluşturuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nin, yılda yaklaşık 15 milyon tohumdan anaç (aşılanmamış küçük fidan, çöğür) üretimiyle ülkede kurulan her bahçede imzası bulunuyor.

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, Cerrah'ın uzun yıllardır tohum anaç yani çöğür üretttiğini belirterek, kooperatifin 2007 yılında kurulduğunu ve 2011'den bu yana profesyonel faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Bayram, 2011 yılına kadar 60 civarında ortakları bulunduğunu, ziraat mühendisi çalıştırma zorunluluğu ve kendilerine rakip olan doku kültürü laboratuvarlarındaki üretimin artmasıyla ortak sayılarının bugün 30'a gerilediğini kaydetti.

Bugün 600 dönüm üzerinde çöğür ve fidan üretimi yapıldığını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"Fidanın başlangıcı çöğürdür. Tohum anaç yani çöğür olmadan fidan olmaz. 2025 yılını hesap edersek yaklaşık 15 milyon çöğür üretimimiz oldu. Ayrıca 3 milyona yakın elma anacı üretiyoruz. Bunun yanında tohum anacını üretirken fidanını da üretiriz dedik ve ona başladık. Kimisi sadece çöğür kimi de hem çöğür hem fidan üretiyor. İnegöl'ü Bursa'yı içine katarsak bölgeye yaklaşık 7 milyon da fidan üretimi var. Sadece Cerrah olarak 20 milyon civarında çöğür ve fidan üretiyoruz."

Kayısı tohumu Tokat'tan, kiraz Düzce'den, armut Ardahan'dan

Türkiye'de fidan üreten ya da üretecek herkesin Cerrah'ı bildiğine dikkati çeken Bayram, "En sağlıklı çöğür, fidan üretimi Marmara'da, Bursa'da, İnegöl'de oluyor" dedi.

İnegöllü çöğür üreticilerinin tohumlar için ülkenin farklı yerlerine gittiğini aktaran Bayram, "Mesela armut için Ardahan'a giderler. Orada dağda ormanda yabani armut tohumlarını toplarlar. Kayısı Tokat ve Erzincan dağlarından getirilir. Zerdalidir yabani kayısı. Kiraz tohumunu Düzce bölgesinin köylerinden temin ediyoruz. Erik, Bursa ve civarında var. Tohumlar İnegöl'e getirilir ve süreç başlar" ifadesini kullandı.

15 yılda Azerbaycan'a milyonlarca fidan gönderildi

Tohumların Cerrah'da bir yıl içinde çöğüre dönüştüğünü anlatan Bayram, "Tohum anacı en sağlıklı anaçtır, çöğürdür. Bunlarla kurulan bahçeler terbiye edilmesi gerekiyor ki verimli bahçe oluşsun. Bugün Türkiye'de kurulan her meyve bahçesinde, Azerbaycan'da kurulan bahçelerin önemli bölümünde Cerrah imzası var. Bizdeki çöğür olmadan bahçe kurulamaz" dedi.

Bayram, Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Avvrupa, Ortadoğu ve Arap ülkelerine ihacatlarının olduğunu belirterek, "Azerbaycan son yıllarda meyvede büyük hamle yapıyor. 15 yıldır Azerbaycan'a milyonlarca çöğür ve fidan gönderildi. Oradaki bahçelerin büyük kısmı, Türkiye'den giden çöğür ve fidanlarla oluşturuldu" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Türkiye, İnegöl, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl'den Dünya'ya Fidan İhracı - Son Dakika

SON DAKİKA: İnegöl'den Dünya'ya Fidan İhracı - Son Dakika
