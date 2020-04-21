İnfaz koruma memurları ev izolasyonuna gönderildi - Son Dakika
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İnfaz koruma memurları ev izolasyonuna gönderildi

7 saat önce

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerinden 1. izolasyon grubu, görevlerini tamamlayarak ev izolasyonuna gönderildi.

İnfaz koruma memurları ev izolasyonuna gönderildi, System.String[]

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerinden 1. izolasyon grubu, görevlerini tamamlayarak ev izolasyonuna gönderildi.


Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda korona virüsü hastalığının ceza infaz kurumlarında görülmesini önlemek amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve Kurum Müdürü Tamer Aslan'ın koordinasyonu ile Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri içerisinden seçilerek oluşturulan 1 ikinci müdür, 5 infaz ve koruma başmemuru, 1 manevi rehber, 60 infaz ve koruma memuru, 1 sağlık memuru ve 1 teknisyenden oluşan ekip, 22 gün boyunca 24\24esaslı çalışmak üzere izolasyonda kaldı. Ceza infaz kurumu içerisinde sağlık ve güvenlik hizmetleri kurum personelinin özverili çalışmaları ile en iyi şekilde yerine getirilirken, bu süreçte Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisinde olası bir korona virüsü hastalığının önüne geçmek için bütün tedbirler de alındı. 22 gün boyunca ceza infaz kurumunda izolasyonda kalarak evlerinden ve ailelerinde uzakta olan kurum personelinin dışarıda olan aileleri ve kişisel ihtiyaçları ile ilgilenmek üzere kurum öğretmeni Ezgi Bektaş ve kurum sorumlu başmameru Cahit Sayılgan'nın sorumlu olduğu Ceza İnfaz Kurumu Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi oluşturularak izolasyonda olan personele moral motivasyon desteği sağlanarak, dışarıda olan aileleri ile iletişim halinde ihtiyaçları giderildi.


Korona virüsü salgının bir an önce sona ermesi, kamu hizmetlerinin ve sosyal hayatın normale dönmesi için toplumsal sorumluluklara vurgu yapmak amacıyla 'Evde Kal' çağrılarını yineleyen Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. grup izolasyon ekibi; 9 gün ev izolasyonunda dinlendikten sonra 14 gün yurt karantinasında kalacak ve sonra tekrar ceza infaz kumunda izolasyon çalışma düzenine devam edeceği belirtildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:40 Kaynak: İHA

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