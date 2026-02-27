İzmir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir baba, kızına görücü gelen damat adayıyla karşılıklı oturarak 500 bin TL üzerinden pazarlık yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarafların evlilik sürecini maddi bir pazarlık konusu haline getirdiği görüldü.
Kısa sürede yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Bazı kullanıcılar evliliğin ticari bir anlaşmaya dönüştürüldüğünü savunarak duruma tepki gösterdi.
Görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
