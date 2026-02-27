İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi - Son Dakika
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
27.02.2026 10:10
İzmir'de bir babanın damat adayıyla 500 bin TL üzerinden pazarlık yaptığı görüntüler büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ''Gerekeni yapın'' çağrısında bulundu.

İzmir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir baba, kızına görücü gelen damat adayıyla karşılıklı oturarak 500 bin TL üzerinden pazarlık yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarafların evlilik sürecini maddi bir pazarlık konusu haline getirdiği görüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Bazı kullanıcılar evliliğin ticari bir anlaşmaya dönüştürüldüğünü savunarak duruma tepki gösterdi.

İZLEYENLER BAKANLIĞI ETİKETLEDİ

Görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

