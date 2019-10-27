Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Köselerli, Ahmet TatlıcıArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Cengizhan İvedi 6, Hayes 36, Saffold 12, Upshaw 8, Deniz Kılıçlı 13, Kaan Sarıaslan 3, Yiğit Abdullahoğlu, Arda Erdoğan, Aydın Yiğitalp Tayfur, Yiğit Can Vardal, Uğur...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Köselerli, Ahmet Tatlıcı

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Cengizhan İvedi 6, Hayes 36, Saffold 12, Upshaw 8, Deniz Kılıçlı 13, Kaan Sarıaslan 3, Yiğit Abdullahoğlu, Arda Erdoğan, Aydın Yiğitalp Tayfur, Yiğit Can Vardal, Uğur Hortum, Mert Celep 2

Teksüt Bandırma: Smith 21, Terry 9, Kalinoski 5, Şehmus Hazer 12, Hummer 10, Erkan Yılmaz 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek, Alperen Şengün 7, Prewitt 14, Rıdvan Öncel 15, Furkan Haltalı 7

1. Periyot: 23-32

Devre: 42-57

3. Periyot: 61-84

Beş faulle çıkanlar: 32.54 Upshaw (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), 36.24 Kalinoski (Teksüt Bandırma)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 104-80 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği 32-23 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Erkan Yılmaz'ın basketiyle farkı çift hanelere (23-34) çıkartarak başlayan konuk ekip, Alperen Şengün, Rıdvan Öncel ikilisinin sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 57-42 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren misafir takım, son çeyreğine 84-61 önde girdiği karşılaşmadan 24 sayı farkla 104-80 galip ayrıldı.

Büyükçekmece, Bora Füzesi, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler! Ortalığı birbirine kattılar
24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! İşten çıkarılsanız da fazla mesai ücreti ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:04:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]