Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Sigortam.net İTÜ: Mobley 15, Dillard 7, Goodwin 18, Coleby 18, Campbell 13, Mehmet Yağmur 2, Burak Selen 2, Cenk Akyol, Oğulcan Baykan, Utku Saraloğlu 1, Yunus Akçay, Ramazan Tekin

Teksüt Bandırma: Smith 18, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 10, Terry 11, Hummer 10, Prewitt 25, Furkan Haltali 2, Rıdvan Öncel 5, Alperen Şengün 5, Atakan Erdek 2, Erkan Yılmaz 2, Sadık Emir Kabaca

1. Periyot: 26-29

Devre: 39-49

3. Periyot: 57-72

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Sigortam.net İTÜ'yi 94-76 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 29-26 önde bitiren Teksüt Bandırma, soyunma odasına 49-39 üstün gitti.

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan konuk takım, üçüncü çeyreğini 72-57 önde bitirdiği müsabakadan 94-76 galip ayrıldı.

Teksüt Bandırma bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Sigortam.net İTÜ ise 6. kez mağlup oldu.