ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Mehmet ŞahinMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 12, Davis JR 4, Erdi Gülaslan 5, James Aldrige 7, Talib Zanna 13,Sinan Sağlam 13, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 4, Doğukan Şanlı 11, Hrovat 15, Fırat Alemdaroğlu 6, Ali...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 12, Davis JR 4, Erdi Gülaslan 5, James Aldrige 7, Talib Zanna 13, Sinan Sağlam 13, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 4, Doğukan Şanlı 11, Hrovat 15, Fırat Alemdaroğlu 6, Ali Tuncer 6

Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 26, Yunus Akçay 6, Goodwin 21, Coleby 9, Campbell 2, Burak Selen, Semih Say, Mehmet Yağmur 2, Oğulcan Baykan, Huff 2, Ramazan Tekin 5

1. Periyot: 26-21

Devre: 46-33

3. Periyot: 73-52

5 Faulle çıkanlar: 31.45 Davis (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, evinde Sigortam.net İTÜ Basket'i 96-73 yendi.

Emin Moğulkoç, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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