SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 8, Cristoper Taylor Wright 1, Utku Saraloğlu, Javier Cruz Saldivar 31, Akif Egemen Güven 16, Paul Tanner Leissner 5, Ali Tuncer , Conathan Paul Macura 18,BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Abodunrin Gabriel Olaseni 5, Burak Eşlik 3, Karvel Merkeese Anderson 12, Matthew Thomas Farrel 24, Ömer Utku Al 11, Devin Michael Oliver 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 6, Mert Celep 5,1'İNCİ PERİYOT: 21-19İLK YARI: 42-433'ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ligin 7'nci haftasında evinde Büyükçekmece Basketbol'u 79-74 mağlup etti.Mücadeleye iki takım da hızlı başladı. Maçın ilk çeyreğinde iki ekip de oyuna ağırlığını koymak için elinden geleni yaptı. Eli sıcak olan Afyon Belediye daha fazla sayı buldu. İlk çeyrek Afyon Belediye'nin 21-19 üstünlüğü ile tamamlandı.İkinci çeyreğe de iki takım hızlı başladı. Çeyrek boyunca iki ekip de üstünlük çabasını korudu. Çeyrek sonunda 1 sayı ile önde olan Büyükçekmece, 42-43 ilk yarıyı önde tamamladı.Üçüncü çeyrekte Afyon Belediye farkı arıtmaya çalıştı. Tekrar öne geçen Afyon Belediye, 12 farkı yakalayarak çeyreği önde tamamladı. 67-55 ile son çeyreğe önde başladı.

Son çeyrekte öne geçmek için çaba gösteren Büyükçekmece maçı almak için de çabaladı. Fakat Afyon Belediye rakibine müsaade etmedi ve maçı 79-74 kazandı.