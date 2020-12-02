Salon: Akatlar
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Bahçeşehir Koleji: Jones 3, İsmet Akpınar 6, Green 14, Burak Can Yıldızlı 9, Owens 10, Evans 17, Robinson 6, Hadi Özdemir, Thomas Akyazılı 13
Galatasaray: Tyus 5, Macon 29, Yiğit Arslan 10, Motum 21, Hüseyin Göksenin Köksal 5, Hunter 6, Eray Aydoğan 3, Ragıp Berke Atar 2, Williams 11, Ayberk Olmaz 3, Caner Erdeniz
1. Periyot: 15-23
Devre: 37-46
3. Periyot: 56-70
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni 95-78 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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