Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk
Galatasaray: Macon 26, Yiğit Arslan 9, Göksenin Köksal 13, Tyus, Motum 6, Williams 16, Barış Ermiş, Hunter 10, Ragıp Berke Atar 7, Caner Erdeniz
Büyükçekmece Basketbol: Farrell 10, Oliver 6, Enes Berkay Taşkıran 7, Olaseni 28, Anderson 23, Eldridge 5, Ömer Utku Al 11, Mehmet Fırat Alemdardoğlu, Mert Celep 1
1. Periyot: 17-20
Devre: 30-41
3. Periyot: 52-56
Normal süre: 74-74
Birinci uzatma: 85-85
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Büyükçekmece Basketbol, normal süresi 74-74, birinci uzatma bölümü 85-85 biten maçta Galatasaray'ı ikinci uzatma bölümü sonucunda 91-87 yendi.
Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 7. kez mağlup oldu.
- Kaynak: AA
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