ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

12.12.2020 22:15
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Ali Serkan Emlek, Kerem Baki, Alper ÖzgökPınar Karşıyaka: Taylor 14, Henry 12, Kennedy 11, M'Baye 27, Morgan 13, Mahir Ağva 1, Onuralp Bitim, Yunus Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 2Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 14, de Colo 13, Pierre 13, Barthel...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kerem Baki, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka: Taylor 14, Henry 12, Kennedy 11, M'Baye 27, Morgan 13, Mahir Ağva 1, Onuralp Bitim, Yunus Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 2

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 14, de Colo 13, Pierre 13, Barthel 3, Vesely 6, Brown 19, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 6

1. Periyot: 15-18

Devre: 29-44

3. Periyot: 48-62

5 faulle çıkanlar: 39.48 Vesely, 39.53 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 83-79 yendi.

Pınar Karşıyaka, 11. maçında 8. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 12. karşılaşmasında 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Müsabakanın ilk 5 dakikasını 8-5 önde geçen Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü sürdürdüğü periyodu son hücumda Ali Muhammed'in basketiyle 18-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Brown ve Ali Muhammed'in 3 sayılık basketleriyle başlayan ve de Colo ile farkı açan konuk ekip, 17. dakikada Brown'ın 3 sayılık basketiyle 17 sayılık farka ulaştı: 22-39. Kalan bölümde farkı 18 sayıya (24-42) çıkaran Fenerbahçe Beko, devreyi 44-29 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında faul atışlarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle 24. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 40-46. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, periyodu 62-48 üstün tamamladı.

Son periyodun başında üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, son 4 dakikaya 13 sayı farkla 76-63 önde girdi. Pınar Karşıyaka, 13-0'lık seriyle 39. dakikada 76-76 eşitliği yakaladı. Son dakika içinde Henry'nin 3 sayılık basketiyle ilk kez 79-78 öne geçen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 83-79 galip ayrıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Malcolm Thomas, Serkan Emlek, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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