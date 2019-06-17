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İngiliz bakandan Trump'a yanıt

15 dakika önce

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, "ABD Başkanı aşırı şiddetin İngiltere'den 10 kat daha fazla olduğu kendi ülkesi hakkında kaygılanması gerekir." açıklamasında bulundu.

İngiliz bakandan Trump'a yanıt, System.String[]
İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, "ABD Başkanı aşırı şiddetin İngiltere'den 10 kat daha fazla olduğu kendi ülkesi hakkında kaygılanması gerekir." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:48 
İçişleri Bakanı, İngiltere
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