İngiliz bakandan Trump'a yanıt
15 dakika önce
İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, "ABD Başkanı aşırı şiddetin İngiltere'den 10 kat daha fazla olduğu kendi ülkesi hakkında kaygılanması gerekir." açıklamasında bulundu.
İngiltere İçişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:48
Sajid Javid, "ABD Başkanı aşırı şiddetin İngiltere'den 10 kat daha fazla olduğu kendi ülkesi hakkında kaygılanması gerekir." açıklamasında bulundu.
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