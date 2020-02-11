İngiliz dizisi ile 100 yıllık giyim stilini günlük hayata taşıyorlar - Son Dakika

(Kurumsal Haber)-Morhipo Mag ekibi, her sezonu geniş kitlelerce beklenen " Peaky Blinders " adlı dizinin stilini günlük hayatına taşımak isteyenler için özel öneriler hazırladı.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere'de güç kazanan bir gangster ailesinin hikayesini konu alan "Peaky Blinders" adlı dizideki oyuncuların stili günlük hayata taşınıyor. Morhipo Mag ekibi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkartan dizideki kadın ve erkek stilini günlük hayatına taşımak isteyenlere önerilerini sıraladı.

Morhipo Mag önerilerini şöyle sıraladı;

"Erkek stilinde takım elbiseler, yelekler, klasik paltolar, şapka ve bol aksesuarlar öne çıkıyor; sakin ve nötr renklerdeki kıyafetlerde, dokulu kumaşlar tercih ediliyor. Yelek veya modern kravatlar ve papyonlarla kullanabileceğiniz klasik takım elbiseleri kalın tabanlı botlarla kombinleyebilirsiniz. İkonik paltolar ve kışlık ceketler bu stilin önemli parçalarından. Kadın veya erkek giyiminin en güçlü parçası olan kabanlar son zamanlarda herkesin üstünde daha güçlü bir görünüm yaratıyor. Kaliteli bir kabana mutlaka yatırım yapmalısınız. Uzun kabanlardan çekinmeyin, sizi olduğunuzdan uzun gösterebilecek güçteler!

OLMAZSA OLMAZ TAKIM ELBİSELER

Bir erkeğin gardırobunu takım elbisesiz düşünmek imkansız. Günümüzde kadın gardırobu için de geçerli bu durum. Beğendiğiniz ve size yakışacağını düşündüğünüz desenler, dokular ve renkleri seçin. Paçalar biraz dar ve kısa oldu mu, tamamdır! Hem bileğiniz biraz gözüktüğünde unutmayın ki uzun kabanlarla olduğu gibi daha uzun görünürsünüz. Takım elbiselerin içine yelek giymek belki hala pek feminen bulunmuyor ama erkekler için kesinlikle olmazsa olmaz!

GÖMLEKLERLE FARK YARATIN

Peaky Blinders ile erkek stilinde en fark yaratan parça ise gömlek. Hakim veya dik yaka olarak bilinen tarz hakkında önceden ne düşünürdünüz bilmiyoruz ama artık trend diyebiliriz.

VAZGEÇİLMEZ DETAY: ŞAPKA

Peaky Blinders kadınları ve erkekleri için bir diğer vazgeçilmez detay ise şapka. Üstelik imzanızı stilinize atmak için sadece şapka şart değil, yakalamak istediğiniz görüntü için fular, eşarp ya da farklı formlarda şapka ya da bere de kullanabilirsiniz.

KADINLAR İÇİN DETAYLAR

Kadın stilinde ise kazayağı gibi dönemin ruhunu yansıtan desenler; payet, suni kürk gibi avangart detaylar ile ipek, kadife ve saten gibi feminen dokular dizinin stilini yansıtan parçalar olarak öne çıkıyor. Kadınlar için genelde bebe yaka kıyafetler ön planda olsa da boynu zarif bir biçimde gösteren açık yakalar da tercih edilebilir. Hem kadın hem erkekler için bilekleri saran, kaliteli malzemeden üretilmiş, şık bir çift bot tam istediğiniz görünümü verecek. Yine bileği saran ama bu sefer zarafeti vurgulayan saten eldivenler de belki günlük hayatın bir parçası olamaz ama herhangi bir davette şans verilecek kadar ince detaylar olabilirler. İnci kolyeler zamansız bir şıklığa sahipler ve belki kullanmak için değil ama görünüm için cep saati de en az inci kolyeler kadar şık durabilir."