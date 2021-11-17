İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten kalkış yapan İngiliz F-35 tipi savaş uçağı, Akdeniz'de günün erken saatlerinde rutin uçuşu sırasında düştü. Pilotun ise kendini uçaktan dışarı fırlattığı ve güvenli bir şekilde HMS Queen Elizabeth'e geri döndüğü kaydedildi.

RUTİN UÇUŞLAR SIRASINDA AKDENİZ'E DÜŞTÜ

Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, konuya ilişkin daha fazla detaylara değinmeyen Bakanlık, "HMS Queen Elizabeth'ten bir İngiliz F-35 savaş uçağı pilotu, bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini uçaktan fırlattı. Pilot güvenli bir şekilde gemiye geri döndü ve olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Bu nedenle şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz" ifadelerini kullandı.

142 MİLYON DOLARA SATIN ALINDI

Birleşik Krallık, 2013 yılında her bir F-35B için 142 milyon dolar ödemişti. Birleşik Krallık için yeni bir F-35, 115 milyon Dolar'a mal olacak.