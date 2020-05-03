İngiliz hükümeti, Boris Johnson'ın Covid-19'dan ölme ihtimaline karşı acil durum planı hazırlamış

Covid-19 salgını bir çok ülkede üst yetkililere de bulaşırken bunlardan birisi de İngiltere Başbakanı Boris Johnson idi. İngiliz Başbakan durumu ağırlaşınca önce hastaneye kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı. Peki, Boris Johnson vefat etseydi İngiliz hükümeti ne yapacaktı? İngiliz hükümetinin Johnson'ın vefat etmesi ihtimaline karşı acil durum planı yaptığı ortaya çıktı.



Açıklama bizzat Boris Johnson'dan geldi. Başbakan Johnson Sun gazetesine verdiği röportajda hükümetin bu durum için "'Stalin'in ölümü' tarzında bir senaryoları vardı." dedi. "Zor bir andı. Bunu inkar etmeyeceğim" diyen Boris Johnson acil durum planları yapıldığının farkında olduğunu bildirdi.