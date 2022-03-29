İngiliz polisi, Başbakanlık'ta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere para cezası kesti - Son Dakika
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İngiliz polisi, Başbakanlık'ta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere para cezası kesti

29.03.2022 13:51
İngiliz polisi, Başbakanlık'ta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere para cezası kesti

İngiltere'de polis, Kovid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık binasında yapıldığı belirtilen partilere katılanlara para cezası verdi.

İngiltere'de polis, Kovid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık binasında yapıldığı belirtilen partilere katılanlara para cezası verdi.

Londra Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, hükümet binaları ve Başbakanlık'ta Kovid-19 düzenlemelerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin soruşturmanın, ceza bildirimlerinin Adli Sicil Dairesine iletilecek noktaya geldiği ifade edildi.

İlk etapta 20 ceza bildiriminin yapılacağı belirtilen açıklamada, Adli Sicil Dairesi tarafından bu cezaların ilgili kişilere ulaştırılacağı vurgulandı.

Adli Sicil Dairesine ileriki günlerde daha fazla başvurunun yapılabileceği de ifade edildi.

Polis, ceza alan kişilerin isimlerini veya hangi etkinliklere katıldıklarını açıklamadı.

Başbakan Boris Johnson da ocakta başlatılan soruşturma kapsamında soru formu gönderilen 100 kişiden biriydi.

Hukuk uzmanı Joshua Rozenberg, Sky News'e yaptığı açıklamada, para cezasına çarptırılan kişi sayısının bilinmediğini, bazı kişilerin birden fazla sabit ceza alabileceğini söyledi.

Polisin açıklamasının ardından muhalefet bir kez daha Johnson'ı istifaya çağırdı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lider yardımcısı Angela Rayner, yaptığı açıklamada, sorumluluğun "aylarca İngiliz halkına yalan söyleyen Başbakan'da olduğunu, bu yüzden de "gitmesi gerektiğini" söyledi.

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Başbakan, etkinlikler sırasında tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmişti.

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İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilere para cezası kesildi İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilere para cezası kesildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz polisi, Başbakanlık'ta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere para cezası kesti - Son Dakika


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