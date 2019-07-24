İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı

Theresa May
'in istifa etmesinin ardından İngiltere
'nin yeni Başbakanı olan Boris Johnson
ilk kabineyi açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı. Johnson tarafından belirlenen kabine üyeleri ise şu şekilde:
"Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı, Theresa May'in ilk döneminde Avrupa Birliği
'nden Çıkış Bakanı olan Dominic Raab Maliye
Bakanı, daha önce Kültür, Medya ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Bakanlığı, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı görevlerini üstlenmiş Sajid Javid İçişleri Bakanı
, daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanlığı
görevini üstlenmiş Priti Patel
Savunma Bakanı, daha önce Kuzey İrlanda
Bakanlığı görevini üstlenmiş Ben Wallace
Uluslararası Ticaret Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı görevlerine, önceden Adalet Bakanlığı
ve eski Maliye Bakanı Yardımcısı görevlerini üstlenmiş Elizabeth Truss Lancaster
Düklüğü Şansölyesi, önceden Eğitim Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı gibi görevler üstlenen Micheal Gove
Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanı, Stephen Barclay
Avam Kamarası Baş Denetçisi ve Hazine Parlamento
Sekreteri, Mark Spencer." - LONDRA