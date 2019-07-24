Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı
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İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı

16 dakika önce

Theresa May'in istifa etmesinin ardından İngiltere'nin yeni Başbakanı olan Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı, System.String[]
Theresa May'in istifa etmesinin ardından İngiltere'nin yeni Başbakanı olan Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı. Johnson tarafından belirlenen kabine üyeleri ise şu şekilde:
"Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Theresa May'in ilk döneminde Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanı olan Dominic Raab Maliye Bakanı, daha önce Kültür, Medya ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı görevlerini üstlenmiş Sajid Javid İçişleri Bakanı, daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenmiş Priti Patel Savunma Bakanı, daha önce Kuzey İrlanda Bakanlığı görevini üstlenmiş Ben Wallace Uluslararası Ticaret Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı görevlerine, önceden Adalet Bakanlığı ve eski Maliye Bakanı Yardımcısı görevlerini üstlenmiş Elizabeth Truss Lancaster Düklüğü Şansölyesi, önceden Eğitim Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı gibi görevler üstlenen Micheal Gove Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanı, Stephen Barclay Avam Kamarası Baş Denetçisi ve Hazine Parlamento Sekreteri, Mark Spencer."
(Yunus Dalgıç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
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