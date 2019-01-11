İngiltere: "Brexit Ertelenmeyecek"
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü Alison Donnely, Brexit'in ertelenmeyeceğini açıkladı.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
'in Sözcüsü Alison
Donnely, Brexit'in ertelenmeyeceğini açıkladı.
İngiltere'nin Avrupa Birliği
'nden çıkış anlaşması Brexit maddelerinden memnun kalınmaması üzerine Başbakan Theresa May, meclis oylamasını süresiz olarak ertelemiş, anlaşmanın iptal edileceği iddialarına sebep olmuştu. Başbakanlık
Sözcüsü Alison Donnely ise Brexit'in ertelenmeyeceğini yineleyerek, 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden çıkılacağını açıkladı. Donnely, "Bu hükumetimizin değiştirmeyeceği bir politikasıdır" ifadesini kullandı. - LONDRA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
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