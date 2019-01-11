Son Dakika Haberleri: İngiltere: "Brexit Ertelenmeyecek"

İngiltere: "Brexit Ertelenmeyecek"

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü Alison Donnely, Brexit'in ertelenmeyeceğini açıkladı.

İngiltere:
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü Alison Donnely, Brexit'in ertelenmeyeceğini açıkladı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşması Brexit maddelerinden memnun kalınmaması üzerine Başbakan Theresa May, meclis oylamasını süresiz olarak ertelemiş, anlaşmanın iptal edileceği iddialarına sebep olmuştu. Başbakanlık Sözcüsü Alison Donnely ise Brexit'in ertelenmeyeceğini yineleyerek, 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden çıkılacağını açıkladı. Donnely, "Bu hükumetimizin değiştirmeyeceği bir politikasıdır" ifadesini kullandı. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Theresa May, İngiltere, Politika
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