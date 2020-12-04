İngiltere: Bristol'daki atık su arıtma tesisinde patlama oldu, 4 kişi öldü, bir yaralı var - Son Dakika
BBC

İngiltere: Bristol'daki atık su arıtma tesisinde patlama oldu, 4 kişi öldü, bir yaralı var

04.12.2020 00:57
İngiltere: Bristol'daki atık su arıtma tesisinde patlama oldu, 4 kişi öldü, bir yaralı var, System.String[]

İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada dört kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada dört kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Bristol'un Avonmouth bölgesinde Wessex Water tesislerine öğlen saatlerinde itfaiye çağrıldı.

Hayatını kaybedenlerden üçünün şirket çalışanı olduğu, bir kişinin ise taşeron şirket çalışanı olduğu, yaralı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, patlamanın, işlemden geçirilmiş biyolojik katı atıkların toplandığı depoda meydana geldiğini ve terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Görgü tanıkları "çok şiddetli bir patlama sesi" duyduklarını, binaların sallandığını ve olay yerine 10 ambulansın geldiğini söyledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Avon ve Somerset Polisi Başkomiseri Mark Runacres, patlamanın su geri dönüşüm merkezindeki bir kimyasal tankta meydana geldiğini açıkladı.

"İtfaiye kurtarma çalışmasına başladı ama ne yazık ki tüm çabalara rağmen dört can kaybı oldu" dedi.

Başbakan Boris Johnson, Twitter'da olayla ilgili paylaştığı bir mesajda, patlamada hayatını kaybeden dört kişiden dolayı "çok üzgün" olduğunu söyledi.

İngiltere: Bristol'daki atık su arıtma tesisinde patlama oldu, 4 kişi öldü, bir yaralı var
İngiltere: Bristol'daki atık su arıtma tesisinde patlama oldu, 4 kişi öldü, bir yaralı var

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Son Dakika Dünya İngiltere: Bristol'daki atık su arıtma tesisinde patlama oldu, 4 kişi öldü, bir yaralı var - Son Dakika Dünya

BBC

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