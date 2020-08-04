İngiltere'de 220 milyon dolarlık maç! Brentford - Fulham

73 sezondur İngiltere'nin en üst liginde yer almayan, 2014'te Championship'e çıkana kadar 59 sezon 3. veya 4. liglerde bulunan Brentford yarı finalde Swansea'yi 0-1 ve 3-1'lik skorlarla geçerken, geçen sezon Premier Lig'den düşen Fulham ise Cardiff'i 2-0 ve 1-2'yle geçti. 'En değerli maç' olarak nitelendirilen karşılaşmayı kazanan ekip hem Premier Lig'e yükselecek hem de gelecek sezon 220 milyon dolar (Yaklaşık 1.5 milyar TL) geliri garantileyecek.

Premier Lig'e yükselen takım naklen yayından 900 milyon TL'yi kasasına koyacak. Sponsorluk ve gişe gelirleriyle bu rakam daha da artacak. Brentford Premier Lig'e direkt çıkmaya çok yaklaşmış ancak son maçta evinde düşme hattındaki Barnsley'e son dakika golüyle yenilince bilet West Bromwich'e gitmişti.