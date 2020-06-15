İngiltere'de 3 sterlinlik 'koronavirüs aşısı' insanlar üzerinde denenecek - Son Dakika
BBC

İngiltere'de 3 sterlinlik 'koronavirüs aşısı' insanlar üzerinde denenecek

İnsanları kişi başına 3 sterlinlik (26 TL) bir maliyetle, Covid-19'a karşı koruyabilecek aşı adayı, bu hafta İngiltere'de insanlar üzerinde denenmeye başlanacak.

İngiltere'de 3 sterlinlik 'koronavirüs aşısı' insanlar üzerinde denenecek, System.String[]

İnsanları kişi başına 3 sterlinlik bir maliyetle (26 TL) Covid-19'a karşı koruyabilecek aşı adayı, bu hafta İngiltere'de insanlar üzerinde denenmeye başlanacak.

Imperial College London'daki araştırmacılar, potansiyel olarak güçlü, ancak şu ana dek kanıtlanmamış bir teknolojiyi kullanmayı amaçlıyor.

Aşının etkinliği kanıtlanırsa, hızla üretilebilecek.

Araştırma ekibi bu aşıyı, İngiltere ve kalkınmakta olan ülkelere mümkün olan en düşük maliyetle sağlamayı vaat ediyor.

BBC'de yayımlanan Andrew Marr Show programına katılan, Imperial College London'daki araştırmayı yürüten ekipten Mukozal Enfeksiyon ve Bağışıklık Uzmanı Prof. Robbin Shattock, yeni yaklaşımı şöyle anlattı.

"Normalde aşılar, virüsü büyüterek ya da aktive ederek yapılır veya başka virüsleri kullanarak insanlara verilir. Biz çok daha basit bir yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetik materyalini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz"

'Vücudun kendisi üretim üssü oluyor'

Shattock, daha sonra bunun kas dokularına zerk edildiğini, hücrelerin de bu genetik talimatları alıp uyguladığını ve hücrelerin kendisinin bağışıklık sistemini uyaran bu proteinlerin üretim üssü haline geldiğin" belirtti. Bu yolla da vücudun koruyucu antikorlar ürettiğini anlattı.

Shattock bu yeni yaklaşımın avantajının da, çok küçük bir doz kullanıldığı için hızla, büyük miktarlarda üretilebilmesi olduğunu belirtti.

Prof. Shattock bu yöntemin sadece koronavirüs değil, diğer virüslere karşı da kullanılabileceğini söylerken, aşının testleri geçmesi halinde, ne zaman hazır olabileceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Aşının, hastalığın toplumda yayılmasına engel olduğunu göstermemiz gerekiyor. Güvenlik testlerimizin ardından, İngiltere'de çok geniş Ekim ayında geniş katılımlı bir test yapacağız. Tabii bu o dönem ortalıkta ne kadar enfekte insan olacağına da bağlı, dolayısıyla dünyanın başka bölgelerinde de testler yapabiliriz."

Shattock, "iyi düzeylerde antikor üretimini tetiklediğinde, güvenlerinin artacağını ve bunu birkaç ay içinde görebileceklerini" söylerken, yeni aşı etkinliği kanıtlanırsa, kar amacı gütmeyen bir şirket tarafından telif hakkı olmaksızın başka ülkelere de lisans edilebilecek ve oralarda da üretilebilecek.





Ne kadar süre bağışıklık kazandıracağı bilinmiyor

Ancak bu aşının ne kadar süreliğine bağışıklık sağlayacağı henüz bilinmiyor.

Shattock "Hızla bir aşı üretmeye çalışmanın yarattığı sorunlardan biri üzerine sadece birkaç ay çalışabilmeniz. Sadece birkaç ay işe yaradığını görebileceksiniz. Bir yıl sonra ise bir yıl boyunca işe yaradığını. Bizim yaklaşımımızın bir diğer avantajı ise, bağışıklık sisteminin verdiği tepkiyi yeniden güçlendirebilmemiz. Yani bu yılda bir gerekiyorsa, bunu çok etkin bir şekilde yapabiliriz. Bütün teknolojiler bunu yapamaz. " diyor.

Oxford'da geliştirilen aşı için Avrupa ülkeleriyle üretim anlaşması

Bu arada, ilaç devi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşıdan, 400 milyon doz üretmek üzere, bir grup Avrupa ülkesiyle anlaşma imzaladı.

Cambridge merkezli şirket, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'nın üye olduğu "Kapsayıcı Aşı İttifakı ile (IVA) ile sözleşme yaptı.

Aşı güvenlik ve etkinlik testlerini geçerse, dağıtımına yıl sonuna doğru başlanabilir.

Hollanda'dan yapılan açıklamaya göre ittifak, üyelerine daha güçlü bir müzakere pozisyonu sağlaması için kuruldu ve tüm AB üyeleri aynı koşullarda ittifaka üye olabilecek.

AstraZeneca, İngiltere'yle de 100 milyon doz aşı sağlamak üzere anlaşma yapmıştı.

Koronavirüs, İngiltere, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:37 

Son Dakika Sağlık İngiltere'de 3 sterlinlik 'koronavirüs aşısı' insanlar üzerinde denenecek - Son Dakika
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