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Son dakika haberi: İngiltere'de Başbakanlıkta yeni parti skandalı - Son Dakika

Son dakika haberi: İngiltere'de Başbakanlıkta yeni parti skandalı

14.01.2022 17:27
Son dakika haberi: İngiltere'de Başbakanlıkta yeni parti skandalı

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de korona virüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreninden 1 gün önce Başbakanlık'ta 2 ayrı parti verildiği ortaya çıktı.

İngiltere'de korona virüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreninden 1 gün önce Başbakanlık'ta 2 ayrı parti verildiği ortaya çıktı. Skandalın ardından Başbakanlık Ofisi, Kraliyet Ailesinden özür diledi.

İngiltere'de korona virüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde Başbakanlık konutunda düzenlenen partilerin ardı arkası kesilmiyor. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre 16 Nisan 2021 tarihinde Başbakan Boris Johnson'ın eski İletişim Direktörü James Slack ile bir kişisel fotoğrafçısının görevlerinden ayrılması nedeniyle Başbakanlık konutunda iki ayrı parti verildi. Partilerden birine bir bavul dolusu alkol getirildiği, gece yarısından sonra iki partinin Başbakanlığın bahçesinde birleştirildiği aktarıldı. Başbakan Johnson'ın katılmadığı söz konusu 2 partinin, ülkede Covid-19 kısıtlamaları kapsamında etkinliklerin açık havada 6 kişilik gruplarla, kapalı alanlarda ise 2 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulandığı dönemde düzenlendiği vurgulandı. İki partiye toplam 30 kişinin katıldığı öğrenildi.

Başbakanlıktaki partiler ayrıca Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 17 Nisan'da yapılan cenaze töreninden bir gün önce düzenlendi. Ulusal yas ilan edilen günlerde Kraliçe II. Elizabeth, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle cenaze töreninde kilisede tek başına oturmuştu.

ÖZÜR GECİKMEDİ

Şu anda The Sun gazetesinde editör yardımcısı olan James Slack, olayın yol açtığı "öfke" nedeniyle özür diledi ve partinin olmaması gereken bir zamanda düzenlendiğini kabul etti. Ayrıca Başbakan Boris Johnson'ın ofisi de Kraliyet Ailesi'nden özür diledi.

JOHNSON'IN ÜZERİNDEKİ İSTİFA BASKISI ARTIYOR

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Başbakanlık'ta yeni parti skandalının ardından yaptığı açıklamada, "Bu, Boris Johnson'ın Başbakanlık makamını ne kadar ciddi şekilde aşağıladığını gösteriyor. Muhafazakarlar İngiltere'yi hayal kırıklığına uğrattı. Bugün Başbakanın saraya sunması gereken tek şey bir özür değil. Boris Johnson doğru olanı yapıp istifa etmeli" dedi. Liberal Demokratların lider Sir Ed Davey de Johnson'ı kişisel olarak Kraliçe'den özür dilemeye çağırdı ve istifa çağrısını yineledi.

(İHA)

Son dakika haberi: İngiltere'de Başbakanlıkta yeni parti skandalı
Son dakika haberi: İngiltere'de Başbakanlıkta yeni parti skandalı
Son dakika haberi: İngiltere'de Başbakanlıkta yeni parti skandalı

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Başbakanlık, Koronavirüs, England, Cenaze, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İngiltere'de Başbakanlıkta yeni parti skandalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İngiltere'de Başbakanlıkta yeni parti skandalı - Son Dakika
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