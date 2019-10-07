İngiltere'de çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevre aktivistleri, yolları ve köprüleri trafiğe kapatırken, en az 21 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere'de hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesini isteyen Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı grup, başkent Londra'nın bazı bölgelerinde işgal eylemleri düzenliyor.

Bakanlıklar ve parlamentonunun bulunduğu Westminster bölgesinde bazı yolları trafiğe kapatan eylemciler, ayrıca bazı köprüleri işgal etti.

Yüzden fazla eylemci, Başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu yolu kapatarak oturma eylemi düzenlemeye başladı. Grubu dağıtmak isteyen polisin birkaç denemeden sonra müdahaleden vazgeçmesi dikkati çekti.

Bir grup eylemcinin Savunma Bakanlığı'nın dışında bir nükleer füze maketine, bir aktivistin de yolun ortasına park ettiği aracına kendilerini zincirlediği görüldü.

İklim değişikliğiyle mücadelede hızlı hareket edilmesi gerektiğini savunan eylemciler, "Acil durum" yazılı pankartlar taşıdı.

Grubun açıklamasında da "Dünya hükümetlerine sesleniyoruz. İklim ve Ekolojik Acil Durum ilan ettik. Gereğini yapmadınız. Geriye kalan herkese sesleniyoruz, isyan edin." denildi.

Londra'da 12 ayrı yerde işgal eylemi gerçekleştiren grup, iki hafta boyunca gösteriye devam edeceklerini duyurdu.

Öte yandan polisin sabah saatlerinde en az 21 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Extinction Rebellion adlı grup, nisan ayında da günlerce süren işgal eylemleri düzenlemiş ve gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Bu kez önlem alan polis, cumartesi günü eylemlerlerde kullanılacak malzemelerin bulunduğu bir binaya operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Londra polisi, protestolara müdahale etmek için binlerce güvenlik personelinin görevlendirileceğini ve yasaları ihlal eden kişilerin, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerine katılsalar bile gözaltına alınacaklarını duyurmuştu.