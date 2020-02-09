İngiltere'de Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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İngiltere'de Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

İngiltere'de Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

İngiltere'de Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor, System.String[]

İngiltere'de Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Hızı saatte 93 mili bulan Ciara fırtınası, İngiltere'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

British Airways, Londra'daki Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuşu iptal etti.

Demir yollarında hız saatte 50 mille sınırlandırılırken, halktan "kesinlikle gerekli değilse" trenle seyahat etmemeleri istendi. Rayları kaplayan sular nedeniyle bazı hatlarda seferler iptal edildi.

Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilendi.

Ülke genelinde 250'den fazla sel uyarısı yapıldı. İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Blackpool kasabasında sel suları altında kalan aracın sürücüsünü itfaiye ekibi kurtardı. Sel nedeniyle kasabada bazı evler tahliye edildi.

Premier Lig'de Manchester City-West Ham karşılaşması dahil bazı maçlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Kesintiler nedeniyle 37 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusundaki Sandringham Kilisesi'ndeki pazar ayinine güvenlik uyarıları nedeniyle katılmadı.

Fırtınanın etkisinin yarın da devam etmesi bekleniyor.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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