- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama - Son Dakika

- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama

20.03.2021 21:01
- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama, System.String[]

- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama İngiltere'de binlerce kişi, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri protesto etmek için başkent Londra'da sokaklara dökülürken, 13 kişi tutuklandı.

- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama

MANCHESTER - İngiltere'de binlerce kişi, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri protesto etmek için başkent Londra'da sokaklara dökülürken, 13 kişi tutuklandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden İngiltere'de salgına yönelik alınan tedbirler protesto edildi. Hükümetin salgın ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri protesto etmek için başkent Londra'da binlerce kişi sokaklara döküldü. Hyde Park'ın önünde toplanan göstericiler, "Virüsten değil Westminster'dan korkun", "Çocuklarımızın hayatını mahvetmeyi bırakın" yazılı pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Protestocuların çoğunun maske takmadığı görüldü.

Protestoya müdahale eden polisin, 13 kişiyi tutukladığı belirtildi. Metropolitan polisi, protestoculara dağılmaları için çağrıda bulunarak, "Yetkililer gerekli olduğu takdirde bir ceza bildirimi veya tutuklama gibi yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.

Öte yandan Oxford Caddesi ve Parlamento Meydanı boyunca yürüyen göstericiler arasında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in de bulunması dikkat çekti.

- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama
- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama
- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama
- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama

Koronavirüs, Protesto, England, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama - Son Dakika


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