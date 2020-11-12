İngiltere'de hemşire 8 bebeği öldürdü - Son Dakika

İngiltere'de hemşire 8 bebeği öldürdü

İngiltere'de 8 bebeği öldürdüğü, 10 bebeği de de öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire Lucy Letby, yarın hakim karşısına çıkarılacak.

İngiltere'de 8 bebeği öldürdüğü, 10 bebeği de de öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire Lucy Letby, yarın hakim karşısına çıkarılacak. İngiltere, kan dolduran bebek ölümlerini konuşuyor. Countess of Chester Hastanesi'nde 2015-2016 yıllarında bebek ölümlerinin yaşanmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bebeklere yapılan otopsi sonucunda, prematüre bebeklerin kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle öldüğü tespit edildi. 4 yıl süren soruşturma kapsamında ölümlerle bağlantısı olabileceği gerekçesiyle Lucy Letby adlı bir hemşire 8 bebeğin öldüğü, 10 bebeği de öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Letby'nin, yürütülen soruşturma kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında da yeni doğan biriminde meydana gelen bebek ölümlerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Letby, yarın Warrington Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (İHA)

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