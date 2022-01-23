Üye Girişi
İngiltere'de Müslüman bakan inancından dolayı görevden alındığını söyledi - Son Dakika

İngiltere'de Müslüman bakan inancından dolayı görevden alındığını söyledi

23.01.2022 00:11
İngiltere'de Müslüman bakan inancından dolayı görevden alındığını söyledi

İngiltere'de Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız ettiği için bakanlık görevinden alındığını söyledi.

İngiltere'de Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız ettiği için bakanlık görevinden alındığını söyledi.

Ghani, The Sunday Times gazetesine Şubat 2020'de havacılık ve denizcilik ulaşımından sorumlu devlet bakanlığı görevinden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakanlıktaki bir toplantıda kendisine parti grubu liderlerinden birinin "Müslüman olmasının bir mesele olarak gündeme getirildiğini" söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kabine değişikliği sonrası parti grubu liderleriyle yapılan toplantıda beni kovma kararının arkasındaki düşüncenin ne ve değişiklikle ilgili 10 Numara'da (Başbakanlık) ismim geçtiğinde ruh halinin nasıl olduğunu sordum. Başbakanlıktaki kabine değişikliği toplantısında Müslümanlığımın bir mesele olarak gündeme getirildiği, Müslüman kadın bakan konumumun meslektaşlarımı rahatsız ettiği ve partiyi İslamofobi iddialarına karşı yeterince savunmadığım için sadık olmadığıma dair endişeler olduğu söylendi."

"Kendisini aşağılanmış ve güçsüz hissettiğini" belirten Ghani, konuyu gündeme getirmeye devam etmesi durumunda "meslektaşları tarafından dışlanacağı" ve "kariyeri ile itibarının yok edileceği" konusunda uyarıldığını, bunun üzerine sessiz kaldığını iddia etti.

O zamandan beri milletvekili olmaya devam etmek isteyip istemediğini düşündüğünü kaydeden Ghani, "Bunun partiye olan inancımı sarsmadığını iddia etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Ghani'ni açıklamaları, Başbakan Boris Johnson karşıtı vekillere bakanlar ve danışmanlar tarafından şantaj yapıldığı iddiasının ardından geldi.

Başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partiler nedeniyle Johnson'ı ilk eleştiren Muhafazakar milletvekili arasında yer alan William Wragg, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, milletvekillerinin seçim bölgelerinden devlet fonlarının geri çekilmekle tehdit edildiğini söylemişti.

Avam Kamarası Standartlar Komitesinin İşçi Partili Başkanı Chris Bryant ise iktidar partisi grup liderleri tarafından tehdit edildiğini öne süren "yaklaşık bir düzine" Muhafazakarla konuştuğunu belirtmişti.

Ghani, Theresa May'in başbakanlığı döneminde Ocak 2018'de bakanlık görevine getirilmiş, Johnson'ın 12 Aralık 2019 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinden birkaç ay sonra da kabine dışı kalmıştı.

YORUMLAR
500

Muhafazakar, Müslüman, England, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Müslüman bakan inancından dolayı görevden alındığını söyledi - Son Dakika


Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle bağlantı kuramıyor, mahsur kalanlar var Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle bağlantı kuramıyor, mahsur kalanlar var         
00:21
Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor         
21:36
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
00:20 Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle bağlantı kuramıyor, mahsur kalanlar var
23:52 Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yemek yerken kameralara yakalandı
23:30 ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi
22:55 Bakan Soylu'dan, Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar
22:41 Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
22:25 Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
21:05 MAK'dan 5750 kişilik dev anket! İttifaklar kafa kafaya, yeni kurulan partiler yükselişte
21:02 Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 00:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Müslüman bakan inancından dolayı görevden alındığını söyledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement