İngiltere'de yeni kısıtlamalar üç kademede uygulanacak - Son Dakika

İngiltere'de yeni kısıtlamalar üç kademede uygulanacak

12.10.2020 19:26
İngiltere'de yeni kısıtlamalar üç kademede uygulanacak, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınının önüne geçebilmek için yeni üç kademeli bir kısıtlama sisteminin uygulanacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınının önüne geçebilmek için yeni üç kademeli bir kısıtlama sisteminin uygulanacağını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile birçok Avrupa ülkesi yeniden kısıtlamaları uygulamaya başladı. Covid-19 vaka sayılarında meydana gelen artış nedeniyle İngiltere'de de yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyuran İngiltere Başbakanı Johnson, son üç hafta içinde İngiltere'de vaka sayısının dört katına çıktığını ve hastanede yatanların sayısının 23 Mart tarihine kıyasla şu anda daha fazla olduğunu aktardı. İkinci bir ulusal tecridin "doğru yol" olmayacağını dile getiren Johnson, yeni kısıtlamaların üç kademeli bir sistem olarak uygulanacağını açıkladı. Johnson, Covid-19'un yalnızca yaşlıları etkileyen bir virüs olmadığını belirterek, "Covid-19'un ölümcül tehlike olmaya devam ettiği birçok genç var. Hayat kurtarmak için harekete geçmeliyiz" dedi.

İngiltere'de üç aşamalı yeni kısıtlamalar

Ülke genelinde tamamen kısıtlama uygulamak istemediğini belirten Başbakan Johnson, kademeli kısıtlamaların Çarşamba gününden itibaren uygulanacağını açıkladı. Bu kademelerin İngiltere için "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" uyarı seviyelerine sahip olacağını ifade eden Johnson, orta düzeyin "İngiltere'nin önemli bir bölümünü kapsayacağını belirtti. Johnson, orta düzey olarak adlandırdığı birinci kademedeki yerel kısıtlamalar ile uygulanan bölgelerde 6 kişiden fazla grupların kapalı alanlarda buluşmasının yasak olacağını, yerel saatle 22.00'den sonra sokağa çıkma yasağının uygulanacağını aktardı. Yüksek düzey olan ikinci kademe kısıtlamalarda insanların farklı hane bireyleriyle kapalı alanlarda sosyalleşmesinin engelleneceğini belirten Johnson, "çok yüksek" uyarı seviyesinde olan bölgelerde ise kişilerin diğer hane halklarıyla hem iç mekanlarda hem de özel bahçelerde sosyalleşmelerinin yasaklanacağını dile getirdi. Başbakan Johnson, çok yüksek uyarı seviyesindeki bölgelerde bar ve restoranların kapatılacağını duyurdu.

Spor salonlarının, eğlence merkezlerinin ve bahis dükkanlarının da kapanmaya zorlanacağını belirten Johnson, "Önümüzdeki haftalar ve aylar zor olmaya devam edecek ve bu ülkenin cesaretini test edecek. Birlikte başaracağımıza dair hiçbir şüphem yok" dedi.

Johnson, Liverpool şehrinin "çok yüksek" alarm seviyesinde olduğunu belirterek, gerekli kısıtlamaların uygulanacağını açıkladı. Başbakan ayrıca, halihazırda kısıtlamaların uygulandığı İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Manchester şehrinde de yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacağını aktardı.

İngiltere'de toplam vaka sayısı 617 bin 688'e, toplam can kaybı ise 42 bin 875'e ulaştı. İngiltere, Avrupa'da korona virüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. - MANCHESTER

Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de yeni kısıtlamalar üç kademede uygulanacak - Son Dakika

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