İngiliz müzesi, Benin Krallığı dönemine ait 72 bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek

İngiltere'deki Horniman Müzesi ve Gardens'ın, Nijerya'nın güneyindeki Benin Krallığı döneminde Avrupa'ya kaçırılan 72 bronz heykeli ülkeye iade etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Başkent Londra'daki Horniman Müzesi ve Gardens tarafından yapılan açıklamada, müzenin 72 parçalık bronz heykeli Nijerya hükümetine devredeceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın, Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonunun (NCMM) bu yılın başlarında resmi olarak eserlerin iade edilmesini istemesinin ve Nijerya ile İngiltere'deki topluluk üyeleri, sanatçılar ve okul çocukları ile istişarenin ardından alındığı kaydedildi.

Müzenin Mütevelli Heyeti Başkanı Eve Salomon, "Bu heykellerin zorla elde edildiğine dair kanıtlar çok açık. Yapılan istişareler, onların mülkiyetini Nijerya'ya iade etmenin hem ahlaki hem de uygun olduğu görüşümüzü destekledi." ifadesini kullandı.

Müzenin attığı adımdan memnun olduğuna işaret eden Salomon, bu değerli eserlere daha uzun süreli bakım sağlamak için NCMM ile çalışmayı dört gözle beklediklerini kaydetti.

Nijerya ile Almanya, anlaşma sağlamıştı

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

Nijerya ile Almanya, geçen ay, Benin Krallığı dönemine ait ve yaklaşık 120 yıl önce kaçırılan bronz heykeller ile diğer eserlerin Nijerya'ya iade edilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.