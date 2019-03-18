Son Dakika Haberleri: İngiltere'deki Türklere Ankara Anlaşması Şoku

İngiltere'deki Türklere Ankara Anlaşması Şoku

1 saat önce

LONDRA (İHA) – İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması davasını reddetti.

İngiltere'deki Türklere Ankara Anlaşması Şoku, System.String[]
LONDRA (İHA) – İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması davasını reddetti. Mahkeme, İçişleri Bakanlığının yaptığı değişikliğin mağduriyete yol açtığını kabul ederken, daha büyük kamu yararı içerdiğini savunarak yeni uygulamanın meşru olduğuna hükmetti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği"nin açtığı davada kararını açıkladı. Kararı açıklayan İngiltere Yüksek Mahkemesi Hakimi Yargıç Sir James Michael Dingemans, Ankara Anlaşması kapsamında İçişleri Bakanlığının yaptığı değişikliğin mağduriyete neden olduğunu kabul ederken, kamu yararının gözetilmesinden ötürü "orantılı ve meşru" olduğuna hükmettiğini savundu.

Mahkeme heyeti tarafından alınan karar dosyasında İngiltere hükümetinin meşru beklentiyi ihlal ettiğini kabul etmesine rağmen, amacın göçmenlik sisteminde idareyi sağlamak olduğu belirtildi. Avukatlık ofisinden yapılan açıklamada ise davanın temyize gideceği bildirildi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Ankara, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Ülke Alarma Geçti! Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: Trafolara Kedi Değil Fil Soksalar Fayda Etmeyecek Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 22:48:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'deki Türklere Ankara Anlaşması Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]