İngiltere'deki yerel seçimlerin sonuçları Başbakan Johnson üzerindeki baskıyı artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'deki yerel seçimlerin sonuçları Başbakan Johnson üzerindeki baskıyı artırdı

06.05.2022 15:39
İngiltere'deki yerel seçimlerin sonuçları Başbakan Johnson üzerindeki baskıyı artırdı

İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ülke genelinde gerilemeler yaşarken; Londra'daki 2 önemli belediyeyi ana muhalefetteki İşçi Partisine kaptırdı.

İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ülke genelinde gerilemeler yaşarken; Londra'daki 2 önemli belediyeyi ana muhalefetteki İşçi Partisine kaptırdı. Partinin Londra'daki kazanımlarına rağmen ülke genelindeki başarısı ise sınırlı oldu.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da yerel yönetimler, Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinin ardından başlayan oy sayma işlemi devam ediyor. İngiltere'de 146 belediyeden 86'sının sonucu belli olurken; Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'ya ilişkin henüz bir veri açıklanmadı.

Buna göre, Muhafazakar Parti daha önce elinde olan belediyelerden 9'unu kaybederken, bunlardan 5'i İşçi Partisi'ne, 1'i Liberal Demokratlara, 3'ü diğer partilere gitti.

Muhafazakarların kazandığı belediye sayısı 23'te kalırken; İşçi Partisi 40, Liberal Demokratlar 4 ve diğer partiler de 19 belediyede zafer ilan etti.

Muhafazakarların kaybettiği belediye meclisi üye sayısı 132 olurken; İşçi Partisi 39, Liberal Demokratlar 55, Yeşiller ise 24 yeni koltuk kazandı.

Johnson üzerindeki baskı artıyor

Muhafazakar Parti'nin kaybettiği belediyeler arasında Londra'daki Wandsworth ve Westminster de yer aldı.

Hem İşçi Partisi'nin 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez Westminster'ı kazanması hem de ülke genelindeki kayıplar, Başbakan Boris Johnson üzerindeki baskıyı artırdı.

Muhafazakar belediye meclisi üyeleri, Başbakanlıkta Kovid-19 salgını kurallarını ihlal eden partilerin yanı sıra artan hayat pahalılığının yerel seçimler üzerinde etkisi olduğunu belirterek, partinin lideri Başbakan Johnson'ı eleştirdi.

Koltuğunu kaptıran Carlisle Belediye Meclisi Başkanı, BBC'ye yaptığı açıklamada, sonuçların sadece Başbakanlıktaki partilerden kaynaklanmadığını belirterek, "Esasen, insanların artık Başbakan'ın gerçeği söyleyeceğine dair bir güveni olduğunu sanmıyorum." dedi.

Muhafazakar Parti'nin 4 sandalye kaybettiği Portsmouth Belediyesindeki Muhafazakarların lideri Simon Bosher, Johnson'ın "aynaya iyi ve güçlü bir şekilde bakması" gerektiğini ifade ederek, hükümette olanların bedellerini koltuklarını kaybedenlerin ödediğini söyledi.

Muhafazakar Parti milletvekili Roger Gale de Başbakanı eleştirenler arasında yer aldı. Gale, Ukrayna'daki duruma rağmen Johnson'ın gitme zamanının geldiğini kaydetti.

"Seçmen mesaj gönderdi"

Johnson, bir okulu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kesinlikle karışık bir sonuç durumu var. Ülkenin bazı bölgelerinde zor bir gece geçirdik ancak diğer yandan ülkenin diğer bölgelerinde hala Muhafazakarların ilerlediğini ve uzun süredir Muhafazakarlara oy vermeyen yerlerde oldukça dikkate değer kazanımlar elde ettiğini görüyorsunuz."

Başbakan, seçmenlerin bakanlara kendilerini ilgilendiren konulara odaklanmaları mesajı gönderdiğini de söyledi.

Johnson, para cezası aldığı Başbakanlıktaki partiler nedeniyle hem partisinden bazı milletvekilleri hem de muhalefet partilerinin istifa çağrısıyla karşı karşıya kalmıştı.

YORUMLAR
500
ABD'lilerin yüzde 57'si Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını desteklemesini istiyor ABD'lilerin yüzde 57'si Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını desteklemesini istiyor ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını koruyan yasayı iptal etmeye hazırlanıyor ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını koruyan yasayı iptal etmeye hazırlanıyor

Togo Cumhuriyeti, Muhafazakar, Londra, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'deki yerel seçimlerin sonuçları Başbakan Johnson üzerindeki baskıyı artırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 MHP liderinden Süleyman Soylu'ya tam destek, Ümit Özdağ'a ağır sözler: Maganda, anarşist, provakatör!
15:35 Kaza yaptı, kendisini uyaranlara palayla ve silahla saldırdı
15:27 Yaşlı kocasının şiddetinden ve kıskançlığından bıkan Meksikalı genç anne, 4 çocuğunu öldürdü: Kendi canına da kıyacaktı
13:59 Ucuz araba hayaliyle yola çıktı, telefon numarası müstehcen sitelere düştü
15:09 Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı
15:05 İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı
15:05 Bakan Nebati'den Soylu'ya tam destek ! Hem ziyaret etti, hem de destek mesajı yayınladı
13:17 "Genel af" çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
14:38 İyilik dizisinde bu akşam neler olacak? Damla, Neslihan'a nasıl bir oyun hazırladı?
14:33 Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 15:48:49. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'deki yerel seçimlerin sonuçları Başbakan Johnson üzerindeki baskıyı artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement