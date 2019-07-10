İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Trump'ın açıklamaları ülkeme ve Başbakan'a saygısızlık

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'ye ve İngiltere Başbakanı Theresa May'e "saygısızca" davrandığını söyledi.

Jeremy Hunt'ın açıklamaları, Donald Trump'ın basına sızan yazışmaların ardından, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'u "çok aptal biri" olarak tanımlamasının ardından geldi.

Büyükelçi Darroch, basına sızan yazışmalarında Beyaz Saray'ın bölünmüş yapısına dikkat çekiyordu.

Yazışmalarda Darroch, "Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz" diyordu.

Trump, Salı günü Başbakan May içinse, "Theresa May'e (Brexit) anlaşmasını nasıl yapması gerektiğini söyledim, ama o kendi aptalca yolunu tercih etti - başaramadı" dedi.

BBC'nin siyaset editörü Laura Kuenssberg, söz dalaşının İngiltere ile ABD arasındaki ilişkilerin "hassasiyetini" bir kez daha hatırlattığını söyledi.

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox'un ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile önceden planlanan görüşmesi Salı günü iptal edildi.

İngiltere Başbakan adayı da olan Hunt, Trump'ın son açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt verdi:

"Arkadaşlar açık konuşur, ben de öyle yapacağım: Bu yorumlar, ülkeme ve başbakanımıza saygısızlık ve haksızlık. Diplomatlarınız (Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'ya kişisel görüşlerini sunar, bizimkiler de öyle!"

Hunt, ay sonunda partisinin lideri olarak belirlenip başbakan olması halinde, Büyükelçi Darroch'u yıl sonunda emekli olana kadar görevinde tutacağını da kaydetti. Trump, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama kendisi ABD'de sevilmez ve hakkında iyi şeyler düşünülmez. Artık kendisiyle işimiz olmayacak" demişti.

Trump, Salı günü Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"ABD'nin başına kalan kaçık İngiltere Büyükelçisi çok da sevdiğimiz biri değil, çok aptal bir adam. Ülkesiyle ve Başbakan May ile başarısızlıkla sonuçlanan Brexit müzakereleri hakkında konuşmalı ve bunun ne kadar kötü idare edildiği konusundaki eleştirilerimden alınmamalı.

"Theresa May'e (Brexit) anlaşmasını nasıl yapması gerektiğini söyledim, ama o kendi aptalca yolunu tercih etti - başaramadı. Felaket! Büyükelçiyi tanımıyorum ama kendini beğenmiş bir aptal olduğunu duydum."

İngiltere Başbakanlık ofisi Büyükelçi'yi savundu

İngiltere Başbakanlık ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Büyükelçi Darroch'a destek verildi.

Bir başbakanlık sözcüsü, Darroch'u "görevine bağlı, saygıdeğer bir hükümet adamı" olarak tanımladı ve basına sızan yazışmaların ardından May ve Trump'ın herhangi bir telefon görüşmesi planlamadıklarını söyledi.

Muhafazakar Parti'nin diğer lider adayı Boris Johnson ise televizyonda Jeremy Hunt ile birlikte katıldığı tartışma programında, Büyükelçi Darroch'u görevden alıp almayacağına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Johnson, Beyaz Saray ile "iyi ilişkileri" olduğunu ve ABD ile "yakın bir ortaklığın" önemli olduğunu söylemekle yetindi.